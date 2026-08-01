Okul katliamı yapan çocuğun babasına hapis
ABD'nin Georgia eyaletinde 2024 yılında 2 öğretmen ve 2 öğrenciyi katleden saldırganın davasında emsal bir karar çıktı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Colt Gray'in babasına da hapis cezası verildi. Katliam silahını oğluna Noel hediyesi olarak veren 55 yaşındaki Colin Gray cinayet ve taksirle adam öldürme suçlarından 15 yıl hapis cezası aldı. Saldırgan Cray de müebbet hapse çarptırılmıştı. Hediye alınmadan 7 ay öncesinde internetten savurduğu tehditler nedeniyle polis tarafından sorgulanan saldırgan, odasında içinde öğretmen ve öğrencileri nasıl katledeceğine dair planlar bulunan not defteri ve farklı işaretler bulunduruyordu. Hakim, oğlunun durumunu görmezden geldiği ve elinde imkân olmasına rağmen yaşanan olayı önlemediği için babayı "Ebeveyn olarak sınıfta kaldın, bunu önleyebilecek tek kişi sendin" diyerek suçlu buldu.