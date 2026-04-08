Okul katliamında 40'ıncı gün yası
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler 40'ıncı günde yasla anıldı. Törende İran Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri de hazır bulundu. Şehir Tiyatroları'nın yanında kurulan sembolik sınıfta sıralara Şeceretü't Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğraf ve çizimleri sıralara yerleştirildi. İsrail'in başlattığı savaşın ilk gününde ilkokula yönelik düzenlenen saldırıda 168 öğrenci yaşamını yitirmişti.