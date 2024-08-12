Okul katliamları soykırım stratejisi

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 142 kişi öldü. 311 gündür süren katliamda can kaybı 39 bin 897'ye yükseldi. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde 450 okulu hedef aldı. Son okul katliamı 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu'nda sabah namazı vaktinde düzenlendi. İsrail okula attığı 3 tonluk füze ile 100 Filistinliyi daha katletti. Uzmanlara göre siyonist rejim okul katliamlarının arkasında soykırım stratejisi var.İsrail'in tahliye emirlerinden dolayı Filistinliler, 11 aydır sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor.Kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, okullara sığınıyor.İsrail buralarda sivilleri hedef alarak hem Gazzelileri öldürüyor hem de yaşama dair umutlarını alıyor.Ayrıca sivilleri kendi istedikleri bölgelere sürgüne zorluyorlar.İsrail 2,3 milyon Filistinliyi Mevasi isimli 14 kilometrekrelik alan sıkıştırmak istiyor.Okullar sadece sivillerin sığındığı yerler değil. Gıda, ilaç ve sular da buralarda depolanıyor. İsrail bu stokları vurarak açlığı da silah olarak kullanıyor.Gazze'de görev yaptıktan sonra ülkesine dönen Fransız acil servis doktoru Pascal Andre'nin "İsrail, soykırım niyetiyle saldırıyor" sözleri yaşananları özeti oldu.İsrail'in katliamlarında yaşamını yitiren Filistinlilere dair detaylar açıklandı:Öldürülen sayısı.Ölen çocuk sayısı.Ölen kadın sayısı.Kayıp kişi sayısı.: Gazze nüfusunda öldürelenlerin oranı.: 30 yaşın altındaki öldürelenlerin oranı.: 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen kişi sayısı.İsrail basınına göre İran ve Hizbullah'ın misillemesi birkaç güne gerçekleşebilir. ABD bölgeye güdümlü füze denizaltısı gönderdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'i savunmak için hangi destek gerekecekse vereceklerini açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasaklandı.İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yerle bir ettiği evin enkazından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.