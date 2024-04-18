Okulların yüzde 80’i yıkıldı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlasının yıkıldığını veya hasar gördüğünü, Filistin'in eğitim sisteminin sistematik şekilde yok edildiğini bildirdi. UNICEF'in dün açıkladığı bir diğer rapora göre ise Gazze Şeridi'ndeki evlerin üçte ikisi ya tamamen yıkıldı ya da zarar gördü.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 11 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde de İsrail'in yerle bir ettiği ve günlerce abluka altında tuttuğu Şifa Hastanesi'nin bahçesinden toplu mezar çıkmıştı.BM'nin Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye 25.000 ton patlayıcı atıldığını ve bunların "büyük ölçüde yapay zekâ (AI) tarafından belirlenen hedefler olduğunu" söyledi.İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği bildirildi.