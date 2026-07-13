Okyanusa sürüklenen kasaba için kampanya başlattılar
Avustralya'nın batısındaki Lancelin kasabasında halk kıyı erozyonu nedeniyle kampanya başlattı. Euronews'ın haberine göre, son 15 ayda bazı bölgelerde yaklaşık 50 metrelik sahil şeridi okyanus tarafından aşındırıldı. Bölge sakinleri ve işletmeler, otel ve karavan parkını koruyacak acil bir deniz duvarı inşa edebilmek için 150 bin Avustralya doları toplamaya çalışıyor. Çevrimiçi bağış kampanyasında iki haftada yaklaşık 90 bin Avustralya doları toplandı. Lancelin'in bağlı bulunduğu Gingin Belediyesi, geçen yıl sahile ilave kum taşıdı. Ancak kum takviyesi altı ay içinde dalgalar nedeniyle yok oldu.