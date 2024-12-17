Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Okyanusya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı…
Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:39

Okyanusya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı…

Okyanusya kıtasında yer alan Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Faciada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA
Okyanusya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı…

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da yerel saatle 12.47'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre deprem 57.1 kilometre derinlikte kaydedildi. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. ABD, İngiltere, Fransa ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin de aralarında bulunduğu yabancı misyonlara ev sahipliği yapan bir bina kısmen çöktü.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nden (OCCRP) Dan McGarry tarafından paylaşılan görüntüde ise Port Vila'yı uluslararası nakliye terminaline bağlayan yolun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü. Şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise kısa süre sonra kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okyanusya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA