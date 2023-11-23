Olaf Scholz’un bir gazetecinin sorusuna verdiği tepki gündem oldu

Başbakan Scholz ve Meloni dün başkent Berlin'de Almanya-İtalya Hükümetlararası İstişare Toplantısı çerçevesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve iki ülke arasında işbirliğini attırılmasını öngören eylem planına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başbakan Scholz'un, bir gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye "Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Uluslararası ekonomik finansmana ilişkin ikili desteklerden bahsettiniz. İtalya açısından Almanya bu hususta hala güvenilir bir ortak mıdır?" şeklinde soru sorması üzerine, "gözlerini devirerek" tepki vermesi dikkat çekti.

Scholz'un bu tepkisi bazı gazetelerde ve sosyal medyada gündem oldu.