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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:06

'Öldü' diye morga konuldu: 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı

İHA
’Öldü’ diye morga konuldu: 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı

Hindistan'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Trafik kazası geçiren 45 yaşındaki adam 'öldü' sanılarak morga konuldu. Morgda geçridiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Moradabad kentinde geçtiğimiz cuma günü geçirdiği trafik kazasının ardından 45 yaşındaki Srikesh Kumar, kaldırıldığı hastanede doktor tarafından ölü olarak ilan edildi. Kumar'ın ölüm haberinin ailesine verilmesinin ardından aile hastaneye gelene kadar Kumar morgda bir dondurucunun içinde bekletildi. Aile, otopsi için evrak işlerini başlatmak için hastaneye geldiğinde ise 6 saat boyunca morgda bir dondurucunun içinde bekletilen Kumar'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI ANCAK...

Hastanenin Tıbbi Müfettişi Rajendra Kumar basına verdiği demeçte, "Acil sağlık görevlisi onu muayene etti. Herhangi bir yaşam belirtisi bulamadı ve bu nedenle öldüğünü ilan etti" ifadelerini kullanarak, 45 yaşındaki adamın hayatta olduğunun tespit edilmesinin ardından yeniden tedavi edildiğini ve şu anda komada olduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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'Öldü' diye morga konuldu: 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı
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