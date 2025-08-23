Öldürülen Filistinli çocukların ismini okumak bile 7 saat sürdü! İsrail zulmü İtalya’daki etkinlikte gözler önüne serildi

Meryem Ana'nın Göğe Yükselişi Bayramı arifesinde dua ayinini yöneten Zuppi, Piskoposluk bölgesindeki üyelerle birlikte İsrail'in, 7 Ekim 2023'den itibaren Gazze'yi işgali sırasında hayatını kaybeden 12 bin 211 Filistinli çocuğun ismini okudu. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan alınan isimlerle oluşturulan 469 sayfalık belgenin okunması, yaklaşık 7 saat sürdü. Öğleden sonra başlayan etkinlik, akşam geç saatlere kadar devam etti.

KATOLİK CAMİA DA ZULME SESSİZ KALMADI

Dua ayini sırasında Zuppi, "Hepimiz, barış yolunu daha büyük bir zekâ ve tutkuyla bulmaya, takip etmeye kendimizi adamamız gerekiyor." diyerek barış çağrısında bulundu. Gazze'deki tek Katolik cemaatinin Papazı Gabriel Romanelli ise 14 Ağustos'ta yayınladığı bir video mesajında "Durum çok ciddi olmaya devam ediyor, her yerde bombalamalar, ölümler ve yıkımlar var. Tüm nüfus için tehlike, siviller arasında büyük korkuya neden oluyor." dedi.