Olena Zelenska: Emine Erdoğan’a çok minnettarım

Zelenska, Ukrayna'da birkaç önemli sosyal projeye Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) katkıda bulunduğunu ve bunun için TİKA'ya minnettar olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Ukrayna'nın İzyum şehrindeki bir hastanenin yeniden inşası için başlatılan kampanyaya destek olmalarını isteyen Zelenska, "Yardım istemeye devam etmek mecburiyetindeyiz. Bazıları yok ederken bazıları da işte böyle yardım ediyor. Tam da böyle durumlar kimin gerçek insan olduğunu gösteriyor. Gerçek bir insan için acının rengi, dini, ırkı olmaz. Ve sizlerin de aynı anlayışı paylaştığınızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocukların Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocukevine yerleştirildiğini anımsatan Zelenska, şunları söyledi:

"Birlikte, gelecek nesillere dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın zulüm ve saldırganlığı eninde sonunda yeneceğini gösterebiliriz. Bu nedenle, bunu zaten yapmakta olan Türkiye'nin First Lady'si Sayın Emine Erdoğan'a çok minnettarım. Kendisi Ukraynalı yetim çocuklar için Ankara'da konforlu yaşam şartları organize etti. Bu paha biçilmez bir şey, zira bu çocuklara normal yaşam ve dünyaya güven duygusu veriyor."