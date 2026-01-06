Ölenlerin yarısı çocuk ve genç

İsviçre'nin kayak merkezi Crans- Montana kasabasında bulunan Le Constellation adlı barda çıkan yangında ölen 40 kişinin tamamının kimliği belirlendi. Yetkililer, ölenlerin yarısının 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin en küçüğünün 14, en büyüğünün ise 39 yaşında olduğu belirlendi. Yetkililerin açıklamasına göre hayatını kaybedenler arasında Taylan Kaya isimli 18 yaşında bir Türk genci de bulunuyor. Ölenlerden reşit olmayanların bara girmelerine nasıl izin verildiği soruşturuluyor. Ancak İsviçre'de reşit olmayanların bara girmesini yasaklayan genel bir uygulama yok. 14 yaşındaki bir çocuk da bara gidebiliyor.