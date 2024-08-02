Olimpiyatlar’a ev sahipliği yapan Fransa’da 180 gözaltı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis kentinde bir karakola yaptığı ziyarette, Olimpiyat Oyunları süresince Paris ve çevresindeki asayiş hakkında yerel basına açıklamalarda bulundu.

Başkent Paris ve çevresinde 2024'ün başından bu yana suç oranında ciddi bir gerileme kaydedildiğini belirten Darmanin, 1 Ocak'tan bu yana bu bölgede şiddetli gasp olaylarının yüzde 24, araba hırsızlığının yüzde 10 ve toplu taşımada şiddet oranının yüzde 40 azaldığını bildirdi.