Olmaz denilen oldu! Rusya ile ABD arasında REvil anlaşması

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), uluslararası hacker grubu "REvil" üyelerinin ABD'nin talebiyle gözaltına alındığını ve grubun çökertildiğini duyurdu. FSB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının, REvil hacker grubunun uluslararası şirketlere yönelik siber saldırıları konusunda Rus makamlarına bilgi verdikleri belirtildi.
OPERASYONUN SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Verilen bilgilerin ardından Rus makamlarının harekete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'da, REvil grubuna yönelik operasyonda grup üyeleri gözaltına alınırken grup çökertilmiştir. ABD makamları, operasyonun sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir." denildi.
BAZI KRİPTO PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada, operasyon neticesinde 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin avro, çeşitli bilgisayar ekipmanlarıyla bazı kripto cüzdanların ele geçirildiği kaydedildi.
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın devlet kurumlarının siber saldırıya uğraması hakkında açıklama yaptı. Saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki siber güvenlik uzmanlarının Ukraynalı uzmanlarla mevcut siber faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yaptığını kaydetti.
ANLAŞMA İMZALANACAK
Ayrıca Ukrayna'daki NATO uzmanlarının da Ukrayna makamlarına sahada destek verdiğini aktaran Stoltenberg, "Önümüzdeki günlerde NATO ve Ukrayna, NATO'ya ait 'kötü amaçlı yazılım paylaşma platformuna' Ukrayna'nın erişimini de içeren, geliştirilmiş siber işbirliği hakkında bir anlaşma imzalayacak" ifadesini kullandı.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.