Olmaz denilen oldu! Rusya ile ABD arasında REvil anlaşması

ANLAŞMA İMZALANACAK

Ayrıca Ukrayna'daki NATO uzmanlarının da Ukrayna makamlarına sahada destek verdiğini aktaran Stoltenberg, "Önümüzdeki günlerde NATO ve Ukrayna, NATO'ya ait 'kötü amaçlı yazılım paylaşma platformuna' Ukrayna'nın erişimini de içeren, geliştirilmiş siber işbirliği hakkında bir anlaşma imzalayacak" ifadesini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.