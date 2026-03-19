Ölmediğini kanıtlamak için her yolu deniyor: Netanyahu canlı yayında konuştu! Yapay zeka videoları gündem olmuştu
İran'ın füze saldırıları sonrası öldüğü ve yapay zeka videoları ile paylaşımlar yapıldığı iddia edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında çıkan iddialara cevap vermek için canlı yayında ekranlara çıktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Hayattayım hepiniz şahitsiniz" dedi. İran ise Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı.
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun İran saldırılarında öldüğü ve yerine yapay zeka ile videolar yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde ise 6 parmağının olduğu, içtiği kahvenin hiç eksilmediği, bir başka videoda ise parmağında bulunan yüzüğün kaybolduğu dikkatleri çekmişti. Tüm bu görüntüler sosyal medyada tartışılırken Netanyahu basın toplantısı düzenleyerek iddialara adeta 'ölmedim' cevabı verdi.
"İRAN HER ZAMANKİNDEN DAHA ZAYIF"
Netanyahu, basın toplantısının açılış konuşmasında İran'a karşı savaşın kazanımlarını övdü. Özellikle, İran'ın artık 'uranyum zenginleştiremediğini' ve balistik füze üretemediğini söyledi. İran'ın 'her zamankinden daha zayıf' olduğunu, İsrail'in ise 'bazılarının dünya gücü diyeceği' bölgesel bir güç haline geldiğini belirtti.
İDDİALARA CEVAP VERDİ
İran saldırılarında öldürüldüğü iddialarına yanıt veren Netanyahu, basın toplantısında cevap verdi. Netanyahu, "Hayattayım, hepiniz şahitsiniz" dedi.