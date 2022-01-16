KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’ndan EastMed yorumu... Ölü doğan bir projeydi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu
, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, ABD
'nin, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye
'yi dışlayan Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi
'ne (EastMed) artık sıcak bakmamasını şöyle değerlendirdi: "Aklın yolu bir, bu bir akılsızlıktı. İlle de Türkiye ve KKTC'yi baypas etme gayesiydi, kısacası düşmanlıktı. Ekonomik sürdürülebilirliği olan bir proje olmadığı için buna destek verme eğiliminde olan büyük devletler bu desteği çekmiştir. Zaten EastMed ölü doğan bir projeydi, ölü doğan proje ölmüştür, bizim için bir sürpriz olmamıştır. Buna rağmen güney komşumuz bir inat ve düşmanlık uğruna maalesef bunları hep yapıyor. Bu proje bir anı olarak kitaplarda kalacak ancak geçerliliği ve sürdürülebilirliği söz konusu değil."
'GELECEĞİMİZ TEKTİR'
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Doğu Akdeniz'deki çağrılarının karşılık bulmaması halinde Türkiye ile çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. "Biz Türkiye ile belki iki devlet olabiliriz ama tek milletiz" diyen Sucuoğlu, "Dolayısıyla tek milletin kaderi de ortaktır, tektir, geleceği de tektir. Aynı milletin farklı düşünmesi ve farklı yollara gitmesi akıl tutulmasıdır. Biz, bu konuda (Doğu Akdeniz) tam bir görüş birliği içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Ana vatanın desteğiyle Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan
dediğimiz bölgede, KKTC'nin stratejik konumu nedeniyle Türkiye ve KKTC'nin her konuda beraber hareket etmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.