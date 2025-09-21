Ölülerin yattığı mezarlıklar diriler için sığınak oldu

Han Yunus'taki Beyt Derras Mezarlığı'na çadır kuranlardan Halid ed-Dali, Gazze'de güvenli yer olduğu iddialarıyla ilgili, "Bunlar boş laflar. İsrail insanlara işkence etmeye bayılıyor. İnsanlar nasıl başlarının çaresine bakıyorsa biz de bakacağız. Bir su tankeri gelecek su dolduracağız. Böyle işte. Ölülerin yanında mezarlıkta yaşayacağız. Ailemle ancak burayı bulduk. Ölüler ve diriler yan yana kalacağız" dedi. Hasta, yaşlı ve yatağa mahkum Velid Hasan ise, "Göç çok zor. Evimiz gitti, bu topraklarda bize ait bir şey kalmadı" diye konuştu.

KATİL İSRAİL 7 AYLIK BEBEĞİ ANNESİNİN KUCAĞINDA ÖLDÜRDÜ

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 aylık bir bebek annesinin kucağındayken İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu. İsrail'in dün sabah düzenlediği saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de İsrail'e ait askeri aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin de yaralandığı iddia edildi.

ABD'DEN İSRAİL'E SİLAH SATIŞI HAZIRLIĞI

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Amerikan yönetimi İsrail'e bir kez daha silah satışı hazırlığında. Amerikan basınına göre Washington yönetimi İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor. İsrail Gazze'de kara operasyonunu sürdürürken; Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD İsrail'e 3.8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1.9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı araç satacak.

HOLLANDALI MİLLETVEKİLİNDEN FİLİSTİN PROTESTOSU

Hollanda Parlamentosu'nda Filistin renkleriyle salona giren Esther Ouwehand, Meclis Başkanı'nın tepkisiyle dışarı çıkarıldı. Ouwehand kısa süre sonra karpuz desenli bluzla geri dönerek kürsüye çıktı. Sosyal medyada yayılan bu protesto cesur bir dayanışma mesajı olarak öne çıktı.

TÜRK KIZILAYDAN GAZZE'YE SAĞLIK DESTEĞİ

Türk Kızılay, Filistin Kızılayı'na ait Al Emel ve Al Mawasi hastaneleri için ilaç ve tıbbi malzeme temini ile operasyonel gider desteği sağlayacak.