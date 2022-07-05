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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:45 Son Güncelleme: 5.7.2022 15:53

Ölüm dondurmayla geldi! ABD panikte, 23 kişi ise virüs kaptı

İHA
Ölüm dondurmayla geldi! ABD panikte, 23 kişi ise virüs kaptı

ABD'nin Illinois eyaletinde 23 kşi dondurmadan gelen Listeria virüsüne yakalandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Yetkililer, üretici firma ile iletişime geçip geçici olarak üretimin durdurulması için çağrıda bulunduklarını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Illinois eyaletinde bir kişinin ölümüne neden olan ve en az 23 kişinin enfekte olmasına sebep olan listeria salgınının Florida'daki bir dondurma markasından kaynaklandığını belirtti.

FLORİDA'DAKİ BİR DONDURMA MARKASINDAN KAYNAKLANIYOR

CDC, tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan Big Olaf Creamery marka dondurmayı atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini bildirdi.

ŞİRKETLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

CDC ayrıca perakendecilere de Big Olaf dondurma ürünlerini raflardan kaldırmalarını söyleyerek, Sarasota merkezli şirketin bir sonraki duyuruya kadar dondurma ürünlerini satmamalarını tavsiye etmek için perakende satış yerleriyle gönüllü olarak iletişime geçtiğini belirtti.

LİSTERİOSİS NEDİR?

Listeriosis, tipik olarak Listeria monocytogenes bakterisi ile kontamine olmuş yiyecekleri yemenin neden olduğu bir enfeksiyondur. Semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten aynı gün veya 70 gün sonra başlayabilir.

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Ölüm dondurmayla geldi! ABD panikte, 23 kişi ise virüs kaptı
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