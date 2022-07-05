Ölüm dondurmayla geldi! ABD panikte, 23 kişi ise virüs kaptı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Illinois eyaletinde bir kişinin ölümüne neden olan ve en az 23 kişinin enfekte olmasına sebep olan listeria salgınının Florida'daki bir dondurma markasından kaynaklandığını belirtti.

FLORİDA'DAKİ BİR DONDURMA MARKASINDAN KAYNAKLANIYOR

CDC, tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan Big Olaf Creamery marka dondurmayı atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini bildirdi.