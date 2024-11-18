Ölüm kavşakları

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 43 bin 922'ye yükseldi. Katil İsrail son 24 saat içerisinde 76 kişiyi daha katletti. Öldürülenlerin büyük bir kısmı yine Gazze'nin kuzeyinde oldu. İsrail savaş uçaklarının sadece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in yaklaşık 40 gündür Nazi ablukası uyguladığı Gazze'nin kuzeyindeki "ölüm yollarından" geçmek zorunda kalanlar ise yaşadıklarını anlattı:Görgü tanıklarına göre Ebu Şerh Kavşağı'na doğru hareket eden herkese tanklardan kurşun ve top mermileriyle ateş açılıyor.Independent'ın haberine göre Muhammed Uveys yaşadıklarını "Kavşakta çok sayıda insan öldürüldü, cesetleri günlerce öylece kaldı. Kimse onlara ulaşıp oradan alamadı" diye anlattı.Uveys "Hastane yakınlarında içme ve insani kullanım için bir su şişeleme noktası vardı. İsrail ordusu bu noktayı defalarca kez hedef aldı. Şişelere su doldurmak isteyen çok sayıda insanı oracıkta katletti" dedi.Hatice Hamid, "Erkekleri ve gençleri ayırdıkları için çocuklar ve kadınlar olarak bizi tek başımıza yürümeye zorladılar. Yol boyu ağladık. Herkes bizi daha da korkutmak için kasıtlı olarak ses bombaları atan İsrail tanklarından korkuyordu" dedi.Middle East Eye sitesine göre İsrail zorla göçe zorladıklarının eline geceleri ışık feneri veriyor. Bu feneri Gazze'nin kuzeyinden çıkana kadar ellerinde taşımaları gerekiyor. Işığı takip eden İsrail, feneri atanları drone'larla öldürüyor.Al Jazeera kanalı, İsrail askerlerinin kadınları kazdıkları dev çukurlarda topladıklarını ortaya çıkardı. Tankla bu çukurların etrafında hızla dönerek kadınları korkutup göçe zorluyorlar.İsrail askerleri çocukları canlı kalkan olarak tankların önüne bağlıyor.Önce insani yardımlara izin veriyorlar, sonrasında ise toplananları bombalıyorlar.Bir kişiyi yaralıyorlar, yardım için toplanılmasını bekliyorlar, sonra da ateş açıyorlar.İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli çocukların "cezalandırma ve ihlallere" maruz kaldığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, "Megiddo Hapishanesi'nde 140'tan fazla Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocuklar yaşları dikkate alınmaksızın cezalandırma ve ihlallere maruz kalıyor" denildi.azze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü "İsrail saldırılarında 85 çalışanımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı. İsrail ordusu itfaiye, kurtarma, hızlı müdahale, su tankeri ve ambulans dahil 56 aracı tahrip etti, 40'ını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Saldırılarda sivil savunma merkezleri 6 kez doğrudan vuruldu, ekipler 17 kez saha görevlerinde hedef alındı.Soykırımcı İsrail ordusunun yoğun kuşatma ve saldırıları nedeniyle kaynak bulunamadığı için "felaket" durumunun yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor. Ağrı kesici bile yok.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı. Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.