Ölümcül örümceğin en büyüğü bulundu

Avustralya'nın Sidney kentinde, dünyanın en zehirli eklembacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği bulundu. Avustralya Sürüngen Parkı, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Central Coast'ta görüldüğünü bildirdi. Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti. 7.9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı. "Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.