Ölüme doğuyorlar

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne önceki gün düzenlediği baskında ise şu ana kadar 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, alıkonulan 160 Filistinlinin de sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi. KITLIKLA SAVAŞİşgalci İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne dair uyarılar da gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) "Gazze'de yenidoğanlar 'düşük doğum ağırlığı' nedeniyle ölüyor" açıklaması yapıldı.DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı son raporunda Gazze ve Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın çok yakın olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Öte yandan yakın zamanda Gazze'den dönen çok sayıda doktor, çöken sağlık sistemini ve yaşanan zorlukları anlattı. En yıkıcı yanıkları küçük çocuklarda gördüğünü belirten Oxford Üniversitesi eski kanser hizmetleri direktörü Prof. Nick Maynard, "Asla unutamayacağım bir çocuk o kadar kötü yanmıştı ki, yüz kemikleri görülebiliyordu. Hayatta kalma şansının olmadığını biliyorduk ama ona verecek morfin yoktu. Daha kötüsü gidip ölebileceği hiçbir yerin olmamasıydı. Bu yüzden acil servisin zemininde ölüme terk edildi" dedi.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşamını sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 807 katliam gerçekleştirdi.İSRAİL'İN Gazze'deki saldırıları devam ederken ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına oluşturulan yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Fake Reporter gözlem grubu, Instagram, Facebook ve X platformlarında açılan binlerce sahte hesapla ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına yürütülen operasyonu ortaya çıkardı.İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda kullandığı kimyasal silahların gelecek yıllarda bölgedeki kanser oranlarını artıracağı belirtiliyor.