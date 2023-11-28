Ölümle değil dalgalarla boğuşmak istiyorlar

Gazze, 53 günde İsrail saldırılarıyla dünyanın gözü önünde bir çocuk mezarlığına döndü. Tarihe çocuklarla savaşan devlet olarak geçen İsrail, hem hayatları hem de hayalleri yok etmeye ara vermeden devam ediyor. İsrail saldırılarından önce Gazze Şeridi'ndeki sahillerde sörf tahtaları üzerinde dalgalarla boğuşan Gazzeli şörfçü gençler, bugün İsrail'in bombaları altında ölümle boğuşuyor. Gazze'nin köpük köpük dalgaları üzerinde özgürlük hayalleriyle akan sörf tahtaları, yeniden dalgalarla buluşmanın hayalini kuruyor. İsrail saldırılarından bu yana çok sevdikleri geniş ufuklu denizle buluşamayan Gazzeli sörfçüler, bugün sığındıkları kuytularda aileleriyle birlikte gelecek güzel günleri düşlüyor. Pek çoğundan haber alınamayan bir kısmının ise Gazze'nin güneyine gittiği öğrenilen sörfçülerden geriye kalan dalgalarla dans görüntüleri anıları süslüyor.

BİZ DE İNSANIZ, BİZ DE HERKES GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ

Yeniden mavi sularla buluşmanın özlemini içinde taşıyan genç sörfçüler, dünyadan çok şey istemiyor. İstekleri sadece kendileri dışında kalan dünyada yaşayan insanlar gibi yaşayabilmek. Ölüm ve kan görmek istemediklerini dile getiren Gazzeli sörfçüler, "Gazze'deki sörfçüler hayatlarını dünyadaki herkes gibi yaşamayı hak ediyor. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Ölmek, evsiz kalmak ya da ailemizi ya da arkadaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gezip dünyayı keşfetmek ve her yerde sörf yapmak istiyoruz. Ölü bedenleri ve kanı sevmiyoruz. Biz insanız" diyor.

İSRAİL YASAKLARINA RAĞMEN DALGALARLA DANS EDİYORLARDI

Bugün İsrail'in saldırıları dolayısıyla hayatta kalmanın bile zorlaştığı Gazze'de İsrail, daha önce de Gazzeli sörfçülere çok çeşitli güçlükler çıkarıyordu. Gazze Sörf Kulübü'nden İbrahim Arafat, İsrail'in Gazze'li sörfçülere yönelik kısıtlamalarını şu şekilde dile getirmişti: İsrail bize tamamen sörf hakkını tanımıyor. Gazze'de sörf tahtası üretecek malzemeye sahip değiliz. Eğer İsrail'in sözde güvenlik nedenleriyle ithal sörf tahtalarını kesin bir şekilde yasaklamamış olsaydı, ithal etmeyi düşünebilirdik. Sörf tahtası yasağı yetmezmiş gibi, hatta kışlık yüzme malzemeleri de Gazze'ye girişe yasaklı. Gerçekten de Gazze'nin gençlerini cam elyaf sörf tahtalarından mahrum bırakmanın hangi güvenlik nedenlerini haklı çıkarabileceğimizi anlamıyoruz. Sörfün devletin güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturduğu konusunda ne tür bir açıklama yapılabilir?

Gazzeli sörfçülerin hikâyesi 2016 yılında bir belgesel filme de konu olmuştu. "Gaza Surf Club" ismiyle izleyici ile buluşan film dünyada büyük bir ilgi ile karşılanmıştı.