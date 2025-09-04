Ölümsüzlüğü konuştular

Çin lideri Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş başa kaldıkları bir anda yaptıkları sohbet dünya medyasında geniş ilgi gördü. Mikrofonların açık kalmasıyla sohpet duyuldu. BBC'deki habere göre iki lider organ nakilleri ve ölümsüzlük üzerine konuştu. Putin, "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebilir, insanlar daha genç kalabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşılabilir" dedi. Şi ise "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşamak mümkün olabilir" cevabını verdi.