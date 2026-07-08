Ölümsüzlük peşindeki girişimciye kötü haber
Yaşlanmayı engellemek için yılda 2 milyon dolar harcayan Amerikalı girişimci Bryan Johnson, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. Johnson, kendisine kesin tedavisi olmayan otoimmün gastrit teşhisi konulduğunu duyurdu. Vücudun kendi mide astarına saldırdığı bu kronik rahatsızlık modern tıpta sadece semptomlarla yönetilirken, milyarder girişimci kendi uzman ekibiyle birlikte deneysel yöntemler kullanarak hastalığı yenmek için bir tedavi geliştireceğini iddia etti.