Ölümü yasa boğmuştu… Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva defnedildi

MUHABİRLİK VE SUNUCULUK YAPTI

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev'a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi.