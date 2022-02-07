Omicron’a özel aşıya gerek yok

Kovid-19 pandemisinde dünyada baskın varyant haline gelen Omicron
'la ilgili aşı şirketleri özel aşı geliştirme çalışmalarını başlattı. Ancak, ABD
'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüleri'nin Aşı Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışma Omicron varyantını hedef almak için geliştirilen özel Covid-19 aşılarının bir faydası olmayacağı sonucuna vardı. Primatlar üzerinde yapılan çalışmada orijinal aşı uygulanan primatların, Omicron'u hedef alarak dizayn edilmiş aşının uygulandığı hayvanların akciğerlerde benzer koruma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Bilim, insanları hali hazırda koronavirüse karşı kullanılan aşıların çapraz bağışıklık yoluyla ciddi hastalığa koruma sağladığını ve özel bir Omicron aşısının daha fazla koruma sağlamadığını açıkladı. Çalışma, Moderna
'nın orijinal Covid-19 aşısı ve Omicron varyantına dayalı bir güçlendirici aşısıyla yapıldı. Hayvanlardan alınan kanın incelenmesi, ölçülebilir bağışıklık tepkilerinin çoğunun örneğin nötralize edici antikor seviyelerindeki artışların, hangi aşının verildiğine bakılmaksızın önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi. Çalışmanın kıdemli yazarı Robert Seder, bulguların, araştırmacıların Beta varyantına dayalı bir güçlendirici aşıyı mevcut aşıyla karşılaştırdığı geçen yılki farklı bir çalışmanın sonuçlarına benzer olduğunu söyleyerek "Verilerimiz, koronavirüsün Wuhan'da tespit edilen orijinal versiyonunu hedefleyen aşıların altı veya dokuz ay sonra tekrar uygulandığında, Omicron, Beta veya Delta'ya karşı çapraz reaktif olan hafıza B hücreleri ürettiğini gösteriyor. Yeni orijinal aşıyla yapılan üçüncü dozlar ciddi hastalığa karşı koruma sağlıyor" diye konuştu. Öte yandan çalışma sonuçlarına cevap niteliğinde bir açıklama yapan Moderna yetkilileri "Omicron'u hedef alan aşı üzerinde çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. 600 kişiyle insan deneylerini başlattık. Değişkenlik gösteren virüsün önünde kalmaya kararlıyız" dedi.