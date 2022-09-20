Ömür boyu hapis mahkumiyeti 22 yıl sonra bozuldu!

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu. Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

Savcılar geçtiğimiz hafta 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmış ve mahkemeden Syed hakkındaki hükmü bozmasını talep etmişti. Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, savcıların talebini dikkate alarak, Syed hakkındaki hükmün bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.