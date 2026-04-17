‘Önce Amerika değil, önce İsrail dediler’

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 450 milyon dolarlık yeni silah satış paketine engel olmak isteyen tasarıyı reddederek satışa tam destek verdi. Senatör Bernie Sanders'in sunduğu ve İsrail'e satışı durdurmayı amaçlayan tasarı Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedildi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, oylama sonrası yaptığı açıklamada, bu satışları engellemenin İran'ı cesaretlendireceğini ve İsrail'i savunmasız bırakacağını iddia etti. Öte yandan, milyon dolarlık silah paketinde en dikkat çeken kalemlerden biri, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da sivil altyapıyı yıkmak için kullandığı D9 adlı zırhlı buldozerler oldu.