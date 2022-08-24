Önce ateşkes

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'da sivil yapıları hedef alarak gerilimi tırmandırabileceği yönündeki haberlere ilişkin Kalın, "Çatışmanın herhangi bir kısmında herhangi bir gerilimden çok endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her iki ülke lideriyle görüşme halinde olduğunu belirten Sözcü Kalın, Erdoğan'ın mevcut husumetlere son vermek, ayrıca doğrudan kapsamlı bir barış müzakeresi çerçevesi değilse de belki bir ateşkesi getirecek ciddi müzakerelere öncülük edecek bir yol bulmak için iki ülke lideriyle yakın temas halinde olduğunu ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) bir heyetin yakın da Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Kalın, "Uluslararası toplumu da Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde güvenliği sağlamak için bu girişimi desteklemeye çağırıyoruz" dedi.Türkiye'nin mevcut arabuluculuğu kolaylaştırıcı pozisyonunu santral için de kullanıp kullanamayacağına ilişkin Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın santralin kritik durumu ile ilgili her iki tarafla da görüştüğünü kaydetti. "Zaporijya saatli bombaya dönüşebilir" diyen Kalın "Bunu engellemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını, Rusya ve Ukrayna arasında güveni inşa edecek, onları müzakere masasına tekrar getirecek bir şeye dönüştürüp dönüştüremeyeceği konusuna ilişkin Kalın, "Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.