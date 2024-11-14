Önce barış harekâtı sonra bağımsızlığın ilanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu. Kıbrıslı Rumların, 1963'ten itibaren, adadaki Türk varlığına yönelik giriştiği soykırım teşebbüsleri dayanılmaz bir hal alınca Türkiye harekete geçti ve Barış Harekâtı gerçekleştirildi. Harekâtın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Meclisi'ndeki kararla 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü'nün siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası oldu. Meclis bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "İki halk arasındaki bütün sorunların, barışçı ve uzlaşıcı bir politikayla çözülmesi için, eşit düzeyde müzakereler yürütmeyi yürekten dileyen meclisimiz, Kıbrıs Türk halkı adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirgesini onaylar."