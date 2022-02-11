Önce Dışişleri Bakanı sonra Cumhurbaşkanı

Türkiye'nin dış politikada normalleşme adımları başlattığı ülkelerden olan İsrail ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi süreci ilerliyor. Diplomatik çevreler İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog
'un gelecek ay yapması beklenen Türkiye zyaretine kilitlenmiş durumda. Herzog'un ziyaretinden önce ise İsrail tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmeye başlandı. Şavk ul Avsat sitesindeki habere göre Tel Aviv'den bir siyasi kaynak, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bu ayın ortasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Habere göre Lapid, Türkiye'de bir konferansa katılacak ve birçok yetkiliyle temaslarda bulunacak.
'GİZLİ ZİYARET' İDDİASI
Times of Israel
gazetesindeki iddiada ise başka bir üst düzey İsrailli yetkilinin gizli bir şekilde Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü. Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon
Ushpiz, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde hazırlıkları görüşmek üzere Ankara
'ya geldi. Yine İsrail basınındaki detaylarda Ushpiz'in ziyaretinin 2016'dan bu yana Türkiye'ye İsrail tarafından yapılan en üst düzey ziyaret olduğu belirtildi. Türkiye, Tel Aviv ile temkinli ilerleme diplomasisi yürütüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
her fırsatta İsrail ile normalleşme sürecinin Türkiye'nin Filistin meselesindeki tavrında değişikliğe neden olmayacağını dile getiriyor. Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada "İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirmek demek, Kudüs davası, Filistin davası, Mescid-i Aksa
gibi temel konulardan vazgeçmek anlamına gelmez" dedi. kullanmıştı.