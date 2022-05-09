Önce kitabını yazdı sonra kocasını katletti! Dehşet anlarını böyle anlattı

ÖNCE SIRTINDAN VURDU, SONRA YERDEYKEN ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına, yerdeyken de ateş etti. Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi." diye konuştu.