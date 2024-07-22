Önce tahliye emri sonra katliam

Katil İsrail ordusu tüm tepki ve ateşkes görüşmelerine rağmen 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. Sık sık tahliye emri yayınlayan ve insanların kaçmasına fırsat vermeden üzerlerine bomba yağdıran İsrail dün de yeni bir katliam yaptı. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğu kesimleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. İsrail ordusunun açıklamasında "sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı" kaydedildi. İsrail ordusu tahliye emrinden dakikalar sonra Han Yunus'u topçu ve hava saldırılarıyla hedef aldı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 39 Filistinli hayatını kaybetti, 120'den fazla Filistinli ise yaralandı. Ölen ve yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Nasır Hastanesi acil kan bağışı çağrısı yaptı. "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı getirildi" diyen Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, "imkânsızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirtti. Al Jazeera'nın aktardığına göre, söz konusu tahliye emri, Gazze'nin diğer yerlerinde ölümden kaçarak Han Yunus'un doğusuna sığınmış bulunan 400 binden fazla kişiyi etkileyecek. İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 6'ya yükseldi.İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gazetecilerin barındığı çadırı vurdu. Saldırıda gazeteci Haydar İbrahim el-Msaddar hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İbrahim'in ölümüyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazetecilerin sayısının 163'e yükseldiğini bildirdi.İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoya ateş açtı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, saldırıya uğrayan konvoyun Gazze kentine gittiği sırada Gazze Vadisi bölgesinde ağır ateş altında kaldığını ifade etti. 5 kurşun isabet eden BM'ye ait zırhlı aracın ağır hasar aldığını kaydeden Lazzarini, araçların BM sembollerini taşıdığına, ekiplerin ise BM yelekleri giydiğii vurguladı.