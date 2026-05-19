Önce Trump şimdi Putin! Rusya Devlet Başkanı resmi ziyaret için Pekin'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Putin'in iktidarı dönemindeki 25. Çin ziyareti olan bu kritik temas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinden birkaç gün sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor

AA

Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
