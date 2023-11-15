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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Önce yardım fotoğrafı çektiler sonra infaz ettiler

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Önce yardım fotoğrafı çektiler sonra infaz ettiler
İşgalci İsrail askerlerinin propaganda için "Yaşlı Gazzeli adama yardım eden İsrail askeri" diyerek dolaşıma soktuğu fotoğraf karesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İsrailli hesaplar tarafından paylaşılan o fotoğraf karesindeki yaşlı adamın 75 yaşındaki Beşir Hacı olduğu, İsrail tarafından propaganda için fotoğrafı çekildikten sonra 2 kurşun ile infaz edildiği ileri sürüldü.



Bu işgal ordusunun ilk vakası değil. 2014'te de benzer algı operasyonunu yapmışlardı. Bugün Beşir Hacı'ya yapıldığı gibi o gün de 70 yaşındaki Filistinli Galia Ebu Reda'ya bir İsrail askeri su içirirken görüntülendi. Fotoğraf çekildikten sonra ise Galia Ebu Reda, İsrail askerleri tarafından yakın mesafeden 2 kurşunla öldürüldü.
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Önce yardım fotoğrafı çektiler sonra infaz ettiler
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