Önceliğimiz barış hedef bağımsız Filistin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gazze toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'ın temsilcileri katıldı. Fidan toplantının ardından basına bilgilendirmede bulundu. İşte öne çıkan bazı detaylar:

HAMAS GÖREV TESLİMİNE HAZIR

● Gazze'de ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemeli.

● Hamas, Gazze'nin iradesini oluşacak yapıya devretmeye hazır.

● Ateşkesin sürmesini ve iki devletin tesisi yönünde adımlar atılmasını destekliyoruz.

● Filistinlilerin yönetimini Filistinliler yapmalı.

BMGK VURGUSU

● Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çeşitli görüşmeler sürüyor. Ülkelerin üzerinde önemle durduğu konu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet çerçevesi çizilen, görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması.

● Görüştüğümüz ülkeler bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecek.

BİZ HAZIRIZ

● Türkiye'ye gelince; Cumhurbaşkanımız bunu defalarca ifade etti. Biz barış için elimizi taşın altına koymaya ve her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız.

İSRAİL'DE TECAVÜZÜ ORTAYA ÇIKARAN BAŞSAVCIYI GÖZALTINA ALDILAR

İsrail'deki Sde Teiman Askeri Hapishanesi'nde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi gözaltına alındı. Aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti. Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsrailli daha gözaltına alındı. Geçen yıl olaya karışan 9 işgal askeri gözaltına alınmıştı. Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti. Askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.

NETANYAHU YÖNETİMİ PANİKLEDİ

İstanbul'daki zirve İsrail'de alarm zillerini çaldırdı. Siyonist basın toplantıda ateşkeste ikinci aşamaya geçiş konularının görüşülmesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracağını belirtti. ABD'li Washington Post gazetesi ise Türkiye'nin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Trump yönetiminin Türkiye'ye merkezi bir rol biçtiği vurgulandı.

ATEŞKESTE 236 İHLAL

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi. İsrail, 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 236 kez ihlal etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki ateşkesin "kırılgan değil, çok sağlam" olduğunu söyledi.