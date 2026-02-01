O'Neal ile Şengün arasında dikkat çeken diyalog: NBA efsanesinin Başkan Erdoğan sözleri çok konuşuldu!
NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı “Türkiye’de bir kahramanın yanındaydım” sözleri gündemin zirvesine oturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynamıştı.
Gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etmişti.
Forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu, Başkan Erdoğan'ın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı aktarıldı.