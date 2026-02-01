O’Neal ile Şengün arasında dikkat çeken diyalog: NBA efsanesinin Başkan Erdoğan sözleri çok konuşuldu!

"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"

Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşan milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın ardından katıldığı röportajda NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile dikkat çeken bir sohbete imza attı.

Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu

Müslüman kimlikleriyle birbirlerini selamlayan ikili arasında samimi bir diyalog yaşanırken, O'Neal kısa süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.