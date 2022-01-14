Önkoşulsuz görüşmeler devam edecek

Türkiye
'nin özel temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan
, Moskova
'da normalleşme görüşmeleri için bir araya geldi. İlk görüşme için Ermenistan'ın isteği ve Rusya'nın süreçteki çabası nedeniyle Moskova seçilirken, Ankara bundan sonraki görüşmelerin Türkiye ya da Ermenistan'da yapılması yönünde görüş bildiriyor. Toplantıda "güven artırıcı adımlar" görüşüldü. 13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelerde ilk görüşmede belirlenen yol haritasının ardından telefon ve videokonferans yöntemiyle de görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi. Bir sonraki görüşmenin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde belirlenecek.
AZERBAYCAN İLE TEMAS
Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle önşart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" denildi. Türkiye, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasının ardından görüşmelerin başlamasına giden aşamalarda her konuda Bakü
ile istişarelerde bulundu.
RUSYA: TÜRKİYE YARDIMCI OLUYOR
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ve Rusya'nın girişimlerinin, Güney Kafkasya
'daki durumun iyileşmesine ve siyasi sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu belirtti.