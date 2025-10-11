Onurlu bir halkın vatan yürüyüşü

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımı sonlandıran tarihi ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Türkiye'nin yoğun çabaları sonucunda varılan anlaşmanın ardından Filistinlilerin topraklarına dönüş yürüyüşü tarihin unutulmaz kareleri arasına girdi. Filistinliler dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullanıyor. Filistinliler, Gazze Şeridi'nin batısındaki Er-Reşid Caddesi'nde derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyordu. 2 yıldır on binlerce şehit vermelerine rağmen açlığı bile silah olarak kullanan siyonistlerin zulmüne direnen onurlu Gazze halkı topraklarını her şeye rağmen terk etmedi. Gazzeliler evlerin yüzde 90'ı yıkılan topraklarına başları dimdik şekilde dönüyor.

'DAĞ GİBİ DİMDİK DURDUK'

İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla Filistinlinin naaşı da enkaz altında. El Cezire'ye konuşan Filistinliler "Bizim için en önemli şey evimize dönebilmek. Yıkılsa da insanın evi en önemli şey. Her şeyimizi kaybettik ama umudumuzu ve toprağımızı kaybetmedik. Gazze halkı onurlu bir direnç gösterdi. Topraklarını terk etmedi. Katliam, sürgün, açlık, yakınlarını kaybetmenin acısı karşısında dağlar gibi dimdik durdu. Halkımızın direniş ve sabrı karşısında zalimler şaşkına döndü. Gazze halkı tüm sürgün ve tehcir planlarını söküp attı" ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR SECDESİ

Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında bir kısmı yıkılan Nuseyrat Kampı'ndaki Faruk Camii'nde ve çevresinde saf tuttu.

UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ

Gazze'de ateşkese varıldı, ancak dünya 2 yıl süren soykırımı unutmayacak, unutturmayacak. Milyonlar siyonist İsrail rejiminin uluslararası hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermesi için ses yükseltiyor. Vicdanlı yürekler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklama kararı verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasının takipçisi olacak.

YURTDIŞINDAKİLER DE DÖNEBİLECEK

İsrail medyası, Mısır'la kurulacak mekanizmadan sonra yurtdışındaki Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne dönüş yapmalarına izin verileceğini bildirdi. İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nden ayrılan Filistinlilere Mısır ile oluşturulacak mekanizmanın ardından bölgeye dönüş izni verilebilecek.