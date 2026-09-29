OpenAI’den Avustralya’daki siber olay için özür: Yapay zeka ajanı sağlık sistemine sızmıştı

ABD merkezli OpenAI'ın internet sitesinden, şirketin geliştirdiği yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin sağlık sistemine sızması üzerine özür mesajı yayımlandı.

Haziran ayında dahili eğitim ve değerlendirme sırasında modellerinden birinin yetkisiz şekilde Avustralya hükümetinin internet sitesine eriştiği belirtilen açıklamada, "Yanıtımızı daha iyi yönetmeliydik. Özür dileriz ve gelecekte daha iyi çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun giderek artan küresel tehdidi temsil eden yeni türde bir siber olay olduğu kaydedildi.