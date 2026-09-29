OpenAI’den Avustralya’daki siber olay için özür: Yapay zeka ajanı sağlık sistemine sızmıştı
OpenAI, haziran ayında dahili eğitim ve değerlendirme sırasında yapay zeka modellerinden birinin Avustralya hükümetinin internet sitesine yetkisiz erişimi nedeniyle özür diledi. Şirket, olayı giderek büyüyen küresel tehdidi temsil eden yeni türde bir siber olay olarak nitelendirdi.
ABD merkezli OpenAI'ın internet sitesinden, şirketin geliştirdiği yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin sağlık sistemine sızması üzerine özür mesajı yayımlandı.
Haziran ayında dahili eğitim ve değerlendirme sırasında modellerinden birinin yetkisiz şekilde Avustralya hükümetinin internet sitesine eriştiği belirtilen açıklamada, "Yanıtımızı daha iyi yönetmeliydik. Özür dileriz ve gelecekte daha iyi çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bunun giderek artan küresel tehdidi temsil eden yeni türde bir siber olay olduğu kaydedildi.
YAPAY ZEKA AJANI HÜKÜMET SİTESİNE SIZMIŞTI
ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bir bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak, devletin sağlık sistemine sızmıştı.
Söz konusu güvenlik ihlali, haziranda meydana gelse de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansımıştı.