OpenAI’nin yeni yapay zekasında güvenlik alarmı: GPT-6.1 Astra’nın çıkışı ertelendi

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'den, yeni "GPT-6.1 Astra" modeline ilişkin açıklama yapıldı.

Bünyesindeki araştırmacıların taşıdığı güvenlik endişeleri nedeniyle yeni "GPT-6.1 Astra" modelinin çıkışının ertelendiği duyurulan açıklamada, modelin görevleri tamamlama konusunda "daha ısrarcı bir yapı kazandığı" ancak bu kapasitenin "yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği" kaydedildi.