Orban'dan Zelenskiy'e açık mektup: Macaristan karşıtı tutumunuzu değiştirin

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e hitaben açık mektup yayımlayarak, Druzhba petrol boru hattının derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 12:56

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy'i Brüksel ve Macar muhalefetiyle iş birliği yapmakla eleştiren Orban, "Dört yıldır, egemen Macar hükümetinin ve Macar halkının Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu kabullenemediniz. Dört yıldır Macaristan'ı ülkeniz ile Rusya arasındaki savaşa zorlamak için çalışıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

"EYLEMLERİNİZ MACARİSTAN'IN ÇIKARLARINA AYKIRIDIR" Orban, Brüksel ve Macar muhalefetinin ülkede Ukrayna yanlısı bir hükümet kurmak için Zelenskiy ile koordineli çalıştığını savunarak, "Sizin, Brüksel'in ve Macar muhalefetinin Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümeti iktidara getirmek için çabalarınızı koordine ettiğinizi görüyoruz. Son günlerde Macaristan'ın enerji tedariki için kritik olan Druzhba (Dostluk) petrol boru hattını engellediniz. Eylemleriniz Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır ve Macar ailelerinin güvenli, uygun fiyatlı enerji tedarikini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle sizi Macaristan karşıtı politikanızı değiştirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.