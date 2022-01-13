Ordudan kaçan askerden kan donduran ifadeler! 240 göçmeni öldürdük





240 MÜLTECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Belarus Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı asker Emil Çeçko'ya yönelik, "Ceza davasıyla ilgili soruşturma sırasında Emil Çeçko, 8 Haziran 2021'den bu yana Polonya'nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını söyledi. Bu askerin sözlerine göre sınırda 240'tan fazla kişi öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Çeçko'nun ifadesinde öldürülen göçmenlerin ormanlık alanda hazırlanan kuyulara gömüldüğü iddialarına da yer verilerek, "Bu askere göre göçmenlerin cansız bedenleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca meslektaşları ona, infazlara katılımlarından bahsetti" denildi.