Orduyu seçime alet etti

Orduyu seçime alet etti
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Soykırımcı Netanyahu, ülkesinde askerleri seçim aracı olarak kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askerlerin önünde konuşma yaptığı görüntülerin ülkesinde yayınlanması ardından Merkez Seçim Komitesi görüntülerin seçim propagandası amacıyla kullanmasını kurallara aykırı buldu ve Netanyahu'ya 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası verdi. Öte yandan İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek resmi politikası haline dönüştürdü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BİNYAMİN NETANYAHU #İSRAİL #SİYONİZM #GALLER #İNGİLTERE

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