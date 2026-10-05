Orduyu seçime alet etti
Soykırımcı Netanyahu, ülkesinde askerleri seçim aracı olarak kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askerlerin önünde konuşma yaptığı görüntülerin ülkesinde yayınlanması ardından Merkez Seçim Komitesi görüntülerin seçim propagandası amacıyla kullanmasını kurallara aykırı buldu ve Netanyahu'ya 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası verdi. Öte yandan İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek resmi politikası haline dönüştürdü.