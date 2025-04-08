Oregon’da pist kazası: Uçak suya gömüldü
ABD’de küçük uçak pistten kayarak suya düştü. Olay nedeniyle 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçak pistten kayarak suya düştü.
Southwest Oregon Bölge Havaalanı, Facebook üzerinden kazaya ilişkin açıklama paylaştı.
Açıklamada, Oregon'dan Utah'a gitmek için hazırlanan 2019 model "HA-420" tipi uçağın, sabah saatlerinde havalimanının pistinden kayarak suya düştüğü bildirildi.
Uçağın daha sonra sudan çıkarıldığı aktarılan açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.