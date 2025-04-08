Oregon’da pist kazası: Uçak suya gömüldü

ABD’de küçük uçak pistten kayarak suya düştü. Olay nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Oregon’da pist kazası: Uçak suya gömüldü
AA

ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçak pistten kayarak suya düştü.

Southwest Oregon Bölge Havaalanı, Facebook üzerinden kazaya ilişkin açıklama paylaştı.

Açıklamada, Oregon'dan Utah'a gitmek için hazırlanan 2019 model "HA-420" tipi uçağın, sabah saatlerinde havalimanının pistinden kayarak suya düştüğü bildirildi.

Uçağın daha sonra sudan çıkarıldığı aktarılan açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.