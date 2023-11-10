Organlarıyla 6 İsrailliye hayat vermişti

Organlarıyla 6 İsrailliye hayat veren, İsrail askerinin öldürdüğü Filistinli küçük Ahmed Hatib'in hikâyesi yeniden gündeme geldi. 2005 yılında İsrail askerlerinin öldürdüğü 12 yaşındaki Ahmed'in organları 6 İsraillinin hayatını kurtarmıştı. Independent'ın haberine göre babası organ bağışına karar verirken "Belki oğlumun organlarını alan bir çocuk büyüyüp lider olur ve bu saldırganlığa son verir" diye ummuştu. Öte yandan daha önce çıkan haberlerde İsraillilerin katlettikleri Filistinlilerin organlarını yakınlarının rızaları olmadan çaldıkları saptanmıştı. Örneğin 2009 yılında İngiliz Guardian gazetesinde İsrailli doktorların Filistinlilerin organlarını aldıkları ortaya çıkarılmıştı. 2015 yılında ise Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü Sahir Sarsur, İsrail'in öldürdükten sonra elinde tuttuğu Filistinlilerin organlarını çalma konusunda sabıkalı olduğunu hatırlatmıştı.