Origami ile 1300 metrekarelik bayrak yaptı! Guinness’e girmeyi hedefliyor

1300 metrekarelik alanda yapılan proje için günde 8 saat çalışıldığını vurgulayan Fejza İdrizi, bir mimarın da kendisine bayrağın ortasındaki çift başlı kartalın orantılı görünmesi için özel bir plan yaparak yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

İdrizi, 2018'de dünyanın en uzun çiçeği, 2019'da üzerinde Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerin bayraklarının yer aldığı vazo ve 2021'de 1216 metrekarelik Kosova bayrağı origami çalışmalarıyla 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

"Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Arnavutluk'un bağımsızlığının 28 Kasım 1912 tarihinde Avlonya Millet Meclisinde ilan edilmesinin ardından 111 yıldır ülke genelinde ve Arnavut nüfusun yaşadığı diğer ülkelerde kutlanıyor.