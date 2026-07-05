Orman yangını fabrikayı vurdu: Selanik’te toksik duman alarmı

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında alevler, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı.

Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırıldı.

Yangına 160 itfaiyeci, 5 yaya ekibi, 52 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı.