Orman yangını fabrikayı vurdu: Selanik’te toksik duman alarmı
Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını, geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı. Yangın sonrası yükselen yoğun siyah duman kentin büyük bölümünü kaplarken, yetkililer toksik etki riskine karşı halka evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında alevler, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı.
Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırıldı.
Yangına 160 itfaiyeci, 5 yaya ekibi, 52 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı.
YOĞUN SİYAH DUMAN KENTİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAPLADI
Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ifade etti.
Dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığına işaret eden yetkililer, kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiğini belirtti.
Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.