Orman yangınları Cezayir’i sarsıyor: 3 vilayette 12 kişi yaşamını yitirdi
Cezayir’in Bicaye, Cicel ve Tizi Vuzu vilayetlerinde etkili olan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede çok sayıda yangına müdahale devam ederken, sıcak hava dalgasının alevlerin yayılmasında etkili olduğu belirtildi.
Cezayir basınına göre, Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
SICAK HAVA DALGASI YANGINA YOL AÇTI
Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirilmişti.
Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.