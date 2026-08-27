Orman yangınları Cezayir’i sarsıyor: 3 vilayette 12 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir basınına göre, Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.