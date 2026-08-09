Ormanlar yanıyor nehirler kuruyor

Avrupa, küresel ortalamanın iki katına ulaşan sıcaklık artış hızıyla dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olarak kayda geçti. Orman yangınları ve kuraklık krizleriyle de mücadele eden bölgede, aşırı ısınmanın tetiklediği olaylar varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaştı. İspanya, Fransa'da orman yangınlarının yıkıcı etkileri derinden hissedilirken Sırbistan'da 700 hektarlık alan küle döndü. Tuna Nehri'nin bazı kesimlerinde su seviyesi rekor seviyede azaldı. Almanya'da kuraklık nedeniyle birçok belediye bahçe sulama, havuz doldurma ve araç yıkama gibi rutin faaliyetlere yönelik katı yasaklar getirdi. Avrupa genelinde bu yıl 500 bin hektarı aşkın alanın tahrip olmasının ardından, yangınla mücadele altyapısını modernize etme kararı alındı. Operasyonel kabiliyeti mevcut olanlardan daha yüksek yeni nesil yangın söndürme uçaklarının üretimine hız verildi. Öte yandan ABD, İspanya, Yunanistan ve Tunus'ta da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

BUZULLAR ERİYOR

İsviçre'deki Rhone Buzulu,sadece bir ayda günde ortalama 10 san-santimetre eriyerek 4 met-timetre metreden fazla buz kay-reden kaybetti.