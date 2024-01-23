Orta asya depremle sarsıldı: 7.0

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden yaklaşık yarım saat sonra da 5.1, 5.5 ve 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. İlk açıklamasında depremin Kırgızistan merkezli olduğunu bildiren USGS, daha sonra bu bilgiyi Çin olarak güncelledi. Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak sokaklara çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.